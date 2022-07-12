الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | بقميص المنتخب .. جولة لملك المغرب في الشوارع لمشاركة الجماهير فرحة التأهل التاريخي

زهيرة عادل
12:29 م غرينتش+3 7‏/12‏/2022
Mohammed VI is the King of Morocco - world cup 2022
المنتخب المغربي شرف العرب في مونديال قطر وينافس على بطاقة التأهل لنصف النهائي

لم تنم المملكة المغربية أمس الثلاثاء، طوال الليل، في ظل الأفراح العارمة بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبها الوطني في كأس العالم قطر 2022.

لأول مرة في تاريخ العرب، تأهل أسود الأطلس لدور ربع نهائي مونديال قطر، بفوز تاريخي أمام المنتخب الإسباني في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف.

ملك المغرب محمد السادس لم يكتف بالتواصل هاتفيًا مع بعثة المنتخب في قطر، كي يهنئها بالتأهل التاريخي، إنما خرج للشوارع للاحتفال مع شعبه أيضًا.

وانتشرت فيديوهات للملك في شوارع البلاد، يتجول بسيارته مرتديًا قميص المنتخب الوطني، وسط حفاوة كبيرة من الجماهير.

يذكر أن المغرب أبهرت العالم في مونديال قطر بعدما تصدرت مجموعتها بسبع نقاط، متفوقة على منتخبات بحجم كرواتيا وبلجيكا، وحاليًا ضربت موعدًا مع البرتغال في ربع النهائي.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)