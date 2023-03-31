فيديو | بعد 300 يوم من التغريدات .. فيرنانديش يُفاجئ مشجع مانشستر يونايتد!

برونو فيرنانديش يأخذ التواصل مع المعجبين إلى منطقة جديدة!

فاجئ برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد أحد معجبيه من خلال الرد على تغريداته عبر مكالمة فيديو، كما قدم له العديد من الهدايا.

فيرنانديش هو أحد أكثر اللاعبين المفضلين لدى الجماهير في مانشستر يونايتد، وقد عزز هذه السمعة من خلال تفاعل مؤثر مؤخرًا مع أحد المشجعين الذي كان يحاول التواصل معه منذ فترة طويلة جدًا.

بعد 300 يوم من إرسال رسائل إليه عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تلقى المعجب مكالمة فيديو مفاجئة من فيرنانديش نفسه، حيث قدم له قميصًا فريدًا لا يمكن شرائه من متجر النادي، كما دعاه برونو إلى ملعب أولد ترافورد للعب.

وقال له برونو: "أنا أقدر كل شيء كل الدعم الذي قدمته لي وللنادي أيضًا".

على الرغم من جهوده المضنية للتواصل مع نجمه المفضل، إلا أن مشجع يونايتد لا يزال يشعر بالصدمة من المكالمة، يبدو أن قائد الشياطين الحمر يتفهم أهمية رد الجميل للجماهير، ورد حساب اليونايتد على التغريدة معلقًا: "دائمًا للجماهير، يا لها من لفتة لطيفة برونو".

النجم البرتغالي يعيش أفضل أيامه مع الشياطين الحمر، حيث حقق الفريق مؤخرًا لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بينما ينافس على التواجد ضمن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.