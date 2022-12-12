فيديو | بعد 22 عامًا .. وولفرهامبتون يستعيد ذكريات انضمام سامي الجابر له

الجابر استمر مع النادي الإنجليزي ثمانية أشهر فقط، قبل أن يطلب الهلال عودته ورفض تمديد إعارته

رغم قصر المدة التي قضاها سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، في نادي وولفرهامبتون الإنجليزي إلا أن الأخير لا يمكنه نسيان أحد أساطير الكرة السعودية.

الجابر أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإنجليزي، إذ انضم لولفارهامبتون في أغسطس 2000 على سبيل الإعارة لمدة ثمانية أشهر فقط.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يوثق جلسة تصوير للجابر في النادي لأول مرة، لتقديمه للجماهير.

الجمهور السعودي تفاعل بشكل كبير مع المقطع، خاصةً وأنه من المقاطع النادرة، التي توثق اللحظة التاريخية للاعب السعودي.

يذكر أن الجابر شارك في خمس مباريات فقط مع وولفرهامبتون، وطلب النادي تمديد فترة إعارته، لكن الهلال رفض وتمسك بعودة لاعبه.