فيديو: بعد هدفه مع إنتر ميامي .. عاشق كريستيانو رونالدو يتحول لتشجيع ميسي!

هدف ميسي يصيب مشجع رونالدو بالجنون!

أثار أحد مشجعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحضوره المباراة الأولى لميسي مع إنتر ميامي.

وخاض ميسي مباراته الأولى مع إنتر ميامي يوم الجمعة، وسجل البرغوث هدف الفوز للفريق بالدقائق الأخيرة، لتكون النتيجة 2-0.

ظهر المشجع الشهير لكريستيانو رونالدو "سبييد"، في فيديو أثناء وقوف ليو على الركلة الحرة يقول فيه: "إذا سجل ميسي الآن، سأشجعه بدلًا من رونالدو".

وبعد لحظات سجل البرغوث هدف الفوز لإنتر ميامي، وقام المشجع بخلع قميص رونالدو ليظهر أسفل منه قميص ليونيل ميسي.

الجدير بالذكر أن، يستعد إنتر ميامي لمواجهة أتالانتا يونايتد الأربعاء القادم، ضمن مواجهات كأس رابطة الدوري الأمريكي والمكسيكي.