فيديو | بعد فوزه ببطولة سجن أمن الدولة .. "الهلال يحتاج شيخًا يدعي عليه"

أبدى الناقد الرياضي عبد الله الطويرقي دهشته من قدرة الهلال الفوز بالألقاب وتحقيق الإنجازات في أي مكان وزمان، مشيرًا إلى أن هذا النادي يحتاج شيخًا يدعي علي في شهر رمضان المبارك لإيقافه.

جاء ذلك تعليقًا على فوز فريق الهلال للكرة الطائرة بالبطولة الرمضانية لنزلاء سجن أمن الدولة في بريدة، وذلك بعد انتصاره في المباراة النهائية على فريق التعاون.

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سجن أمن الدولة في البريدة أقام بطولة رمضانية في عدة ألعاب بين النزلاء الذين شكلوا فرقًا بأسماء مختلفة، وقد فاز فريق الهلال ببطولة الكرة الطائرة ليحتفل لاعبوه بحركة الخلط الشهيرة.

وداعب مذيع قناة الإخبارية قائد الفريق بقوله "هل كان الفوز بالتحكيم؟" ليُجيب "لا بالتأكيد لم يكن بالتحكيم، بل بجد واجتهاد اللاعبين وتقديمهم لمستوى عالٍ جدًا، المباراة كانت رائعة واستطعنا الفوز بها، الهلال يفوز في كل مكان".

حتى في السجن ابطال

هذا الفريق يبي له شيخ يدعي

عليه في هذا الشهر 😔.! https://t.co/lzfnTErh6E — ABDULLAH AL TOWIRQI (@vip_cse0) April 22, 2022

الطويرقي كتب عبر تويتر معلقًا على الأمر "حتى في السجن أبطال، هذا الفريق بحاجة لشيخ يدعي عليه في هذا الشهر".

الهلال يعيش أيامًا رائعة في كرة القدم، بعدما ضمن رسميًا تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بإحرازه 12 نقطة من مبارياته الأربعة في دور المجموعات وتقديمه لأداء مقنع وممتع.

وقد تُوج الفريق خلال الموسم الجاري بدوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي وحل رابعًا في كأس العالم للأندية، ومازال يُطارد الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لمحاولة اللحاق به وانتزاع اللقب قبل 5 جولات من النهاية.

الاتحاد يتصدر بفارق 11 نقطة حاليًا مع بقاء مباراتين مؤجلتين للهلال أمام الاتفاق والفيحاء سيخوضهما في بداية مايو القادم، وحال فوزه بهما سيتقلص الفارق إلى 5 نقاط، ومازالت هناك مباراة ستجمع الطرفين في منتصف مايو.