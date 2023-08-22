فيديو | تنمروا عليه فجمع 36 ألف إسترليني .. حكاية مشجع ساهم في علاج السرطان في إنجلترا!

الوجه الجميل لوسائل التواصل يظهر

ناثان ويست عاشق نوريتش سيتي، شاهد الوجه القبيح والجميل من وسائل التواصل الاجتماعي في غضون أيام قليلة فقط بسبب حبه لناديه.

المشجع ظهر في مقابلة مع قناة "PinkUn" للحديث عن مباراة نوريتش وميلوول التي أقيمت يوم الأحد الماضي في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" وانتهت بفوز الكناري.

الفيديو انتشر بشكل واسع وتمت مشاهدته أكثر من 24 مليون يورو، وتسبب في ظهور بعض التعليقات البغيضة على منصة "إكس" للسخرية من طريقة حديث ويست.

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حملة في وجه التنمر!

هذا عن الوجه القبيح، ولكن الجانب المشرق يتمثل في الحملة المتضامنة مع المشجع المُلقب ب"ويستي" في وجه رسائل الكراهية، والتي جمعت 36 ألف جنيه استرليني.

المشجع البطل الذي شارك في نصف ماراثون للأعمال الخيرية من قبل أصيب بالذهول من الدعم الذي قدمته حملة جمع التبرعات بعدما انتشرت على الإنترنت.

ويأتي ذلك بسبب أن هدفه الرئيسي من التبرعات كان الحصول على 500 جنيه استرليني فقط، ولكن بعض النبلاء قرروا مكافئة ويست على روحه الطيبة وبراءته رغم السخرية من طريقة حديثه أثناء توقعه لنتيجة مباراة فريقه.

ناثان ويست قال:"لم أصدق ما حدث، كنت أتمنى فقط الحصول على 500 جنيه استرليني، وهو ما توقعت الحصول عليه عندما بدأت حملة التبرعات في يوليو".

وأضاف:"لقد توفي جدي عندما كنت في السابعة من عمري بسبب السرطان، كما أن مربيتي الأخرى أصيبت بسرطان البنكرياس قبل بضع سنوات لذلك هي المؤسسة تعني الكثير لي".

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الأموال لن تذهب إلى ويست ولكنها سيتم التبرع بها لمؤسسة "Macmillan Cancer Support" لمعالجة مرضى السرطان في بريطانيا.

تضامن من كل اتجاه

الفيديو الذي نشره المشجع الإنجليزي جعل الجميع يريد مساندته والوقوف بجانبه، ليس عن طريق المال فقط ولكن من خلال أي شيء ممكن.

البداية كانت من خلال ناديه المفضل ومعشوقه نوريتش سيتي، حيث منحه بطاقة موسمية لمشاهدة مباريات الفريق بصفة مستمرة، بالإضافة لتذاكر من ملعب ويمبلي لمتابعة مباريات منتخب إنجلترا.

ويست توقع أن يفوز فريقه وأن يسجل أحد اللاعبين خلال هذه المباراة، وبالفعل صاب توقعه، ليهديه نجم نوريتش قميصًا موقعًا.

وأخيرًا كان الدور على كريس رييف الذي أجرى معه المقابلة، والذي أراد أن يدفع له ثمن بيرة من حسابه الشخصي، ولكن ناثان ويست طلب منه التبرع بالمال لحملته الخيرية بدلًا من ذلك.