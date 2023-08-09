فيديو | بعد التأهل للنهائي .. رسالة نارية من جمهور النصر إلى الهلال

أحمد رفعت
Al Nassr fansGetty Images
كأس العرب للأندية الأبطالالهلال vs النصرثقافةالهلالالنصر

رسالة قوية من جمهور النصر إلى الهلال

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تأهل النصر والهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وذلك بعد نجاح الثنائي في عبور نصف النهائي على حساب الشرطة العراقي والشباب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر فاز على الشرطة العراقي بهدف دون رد، بينما انتصر الشباب على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي البطولة.

وانتشر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو لجماهير النصر وهي توجه رسالة نارية إلى جماهير الهلال، بعد تأهل الفريقين إلى النهائي، يتوعدون فيه خصمهم العنيد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقامت الجماهير بترديد أهزوجة: "هاتوا الهلالي هاتوه"، في إشارة لتوعد النصر وجماهيره للهلال الغريم التقليدي قبل المباراة النهائية التي ستجمع بينهما.

ويواجه الهلال نظيره النصر في تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

117522 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 65959كريم بنزيما
  • 6303خاليدو كوليبالي
  • 8584روبرتو فيرمينو
  • 5104نجولو كانتي
  • 11447مارسيلو بروزوفيتش
  • 20125صفقة أخرى
117522 الأصوات