فيديو | بعد التأهل للنهائي .. رسالة نارية من جمهور النصر إلى الهلال

رسالة قوية من جمهور النصر إلى الهلال

SHAHID

تأهل النصر والهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وذلك بعد نجاح الثنائي في عبور نصف النهائي على حساب الشرطة العراقي والشباب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر فاز على الشرطة العراقي بهدف دون رد، بينما انتصر الشباب على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي البطولة.

وانتشر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو لجماهير النصر وهي توجه رسالة نارية إلى جماهير الهلال، بعد تأهل الفريقين إلى النهائي، يتوعدون فيه خصمهم العنيد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقامت الجماهير بترديد أهزوجة: "هاتوا الهلالي هاتوه"، في إشارة لتوعد النصر وجماهيره للهلال الغريم التقليدي قبل المباراة النهائية التي ستجمع بينهما.

ويواجه الهلال نظيره النصر في تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

SHAHID