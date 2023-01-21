فيديو | بعد اتهامات المنشطات .. صالح الصقري يعتذر لنادي الاتحاد

تصريحات نارية خرج بها الصقري أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

Shahid

حرص صالح الصقري لاعب نادي الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، على توجيه الاعتذار إلى العميد وجماهيره، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين، بعد اتهامهم بتعاطي المنشطات.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الصقري قال خلال تصريحات في برنامج "مع عزيز" مساء أمس الجمعة، أن هناك بعض اللاعبين في نادي الاتحاد يتناولون المنشطات، وعند اختيارهم لإجراء الفحص الخاص بها، يدعون الإصابة". "اقرأ التفاصيل"

وقدم الصقري اعتذاره لنادي الاتحاد، حيث قال: "أقدم اعتذاري إلى نادي الاتحاد، ولزملائي اللاعبين، والجمهور على تصريحي الذي لم يكن موفقًا".

وتابع: "أنا أخطأت وجل من لا يخطأ، وأتمنى أن يتقبل الجمهور اعتذاري، وبالتوفيق للجميع".

جاء ذلك بعدما أشعل الصقري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته التي دفعت الجماهير إلى مهاجمته بقوة خلال الساعات الماضية.

Shahid