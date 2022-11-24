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فيديو | بطائرة حربية .. كواليس نقل الشهراني من قطر إلى السعودية

أحمد رفعت
11:40 ص غرينتش+3 24‏/11‏/2022
Yasser Alshahrani - saudi - Argentina - world cup 2022
نقل مدافع الأخضر بطائرة حربية خاصة

نفذت وزارة الدفاع السعودية، أمر سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وقامت بنقل ياسر الشهراني الظهير الأيسر للأخضر السعودي، من العاصمة القطرية الدوحة، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

وشهدت مباراة السعودية والأرجنتين تعرض الشهراني لإصابة بكسر في الوجه، بعد تدخل غير مقصود من زميله حارس المرمى محمد العويس، تسببت تلك الإصابة في عدم قدرته على استكمال منافسات كأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يكشف كواليس نقل ياسر الشهراني من الدوحة إلى الرياض، لتنفيذ أمر الأمير محمد بن سلمان.

ويتواجد حاليًا ياسر الشهراني في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، حيث أجرى أمس الأربعاء عملية جراحية في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

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