فيديو | بصورة على واقي القدم .. ديبالا يستفز نجم فرنسا ويُذكره بمونديال 2022!

شاهد ما حدث بين ديبالا ونجم لاتسيو

شهدت مباراة ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو، مشاجرة بين النجم الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي ماثيو جندوزي لاعب وسط لاتسيو.

وحقق روما الفوز على لاتسيو بهدف دون رد، سجله اللاعب جيانلوكا مانشيني، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وشهدت أحداث الشوط الثاني أكثر من مشادة بين ديبالا وجندوزي، وتطور الأمر في الدقيقة 66 إلى تشابك بالأيدي بين اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثناء الاشتباك بين اللاعبين، قام ديبالا بإخراج واقي القدم الذي كان يرتديه، والذي كان يحمل صورة كأس العالم 2022 في وجه الفرنسي جندوزي، ليُذكره بخسارة النهائي.

وكان ديبالا وجندوزي لاعبان في المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي توج به التانجو بركلات الترجيح.