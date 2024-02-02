فيديو | بسبب نظرة كريستيانو رونالدو .. وليد الفراج يسخر من ليونيل ميسي على الطريقة المصرية!

سخرية جديدة ضد ليونيل ميسي..

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بشكل ساخر، على نظرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي، على كأس "موسم الرياض".

النصر في غياب رونالدو "المصاب"، اكتسح إنتر ميامي (6-0)، في المباراة التي شهدت مشاركة ميسي، في آخر 10 دقائق فقط؛ بسبب بعض المشاكل العضلية.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، تعليقًا على نظرة كريستيانو، وبالجملة المصرية الشهيرة: "يا شماتة أبلة ظاظا فيا"، مشيرًا إلى أن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أكملها على ميسي؛ عندما أشار بيده بـ"الستة".

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وأضاف الإعلامي الرياضي، أن إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية، أخذ "الصفر" وذهب؛ في إشارة إلى خسارته أمام الهلال، في المباراة الأولى بكأس "موسم الرياض"، قبل السقوط أمام النصر.

جدير بالذكر أن المباراة الأخيرة في بطولة كأس "موسم الرياض" الودية، والتي ستحدد البطل؛ ستجمع بين الهلال والنصر، مساء يوم 8 فبراير الجاري.