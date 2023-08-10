فيديو | بسبب مسؤول هلالي .. حسان تمبكتي يُثير الجدل عقب الخروج العربي!

مدافع الشباب المميز يُثير الجدل عقب خسارة فريقه أمام الهلال

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أثار حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب الجدل، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الهلال، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وذلك بسبب أحد المسؤولين بنادي الهلال.

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وتردد بعض الأخبار حول اقتراب تمبكتي من الانتقال بشكل رسمي إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الزعيم استعدادًا للموسم المقبل.

ونشر قسم "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه تمبكتي مع فهد المفرج وعدد من لاعبي الهلال، وهو يوجه التهنئة لهم بعد الفوز.

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وقام المفرج بمصافحة تمبكتي والتحدث معه لمدة دقيقة، ثم توجه تمبكتي لمصافحة اللاعبين، حيث جلس مع سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للزعيم.

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وفاز الهلال على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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