فيديو | برشلونة يغازل ليونيل ميسي.. بوفون ويوفنتوس ضحية ذكرى سعيدة للأرجنتيني!

هل لا يزال الأمر يراود برشلونة لإعادة ليونيل؟!

يبدو أن العلاقة بين برشلونة وليونيل ميسي ستستمر بالتحسن في الفترة المقبلة بالرغم من أن النجم الأرجنتيني لم يعد لصفوف فريقه الكتالوني هذا الصيف.

برشلونة قام بالاحتفال بأحد أهم الأيام في تاريخه الحديث، حيث يوافق اليوم مرور 23 عامًا على انضمام ليونيل ميسي إلى لا ماسيا.

النادي الكتالوني نشر مقطع فيديو رائع للنجم الأرجنتيني وهو يلعب أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفًا في صفوف يوفنتوس الذي كان يحرس مرماه جيانلويجي بوفون.

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في تلك المباراة سجل ليونيل ميسي هدفين وإيفان راكيتيتش هدفًا، وانتهت المباراة لصالح برشلونة بثلاثية نظيفة خلال دور المجموعات عام 2017.

جدير بالذكر أن ميسي له سجل جيد في مسيرته أمام يوفنتوس، حيث فاز الأرجنتيني بخمسة لقاءات بقميص برشلونة وباريس سان جيرمان من تسع مواجهات، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وفاز أمامهم بنهائي الأبطال 2015.