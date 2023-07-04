فيديو | بدمية مريبة الشكل .. تكريم جديد للأسطورة بيليه في البرازيل!

لا تتوقف أندية البرازيل عن محاولة تكريم بيليه، لكن هذه المرة كان التكريم مريبًا إلى حد ما..

تواصل أندية البرازيل محاولات تكريم الأسطورة بيليه، رغم وفاته قبل سبعة أشهر، تحديدًا في 29 ديسمبر 2022، بعمر 82 عامًا.

آخر تكريم للجوهرة السمراء كان في نهائي بطولة بيرنامبوكانو 2023، والذي جمع بين سبورت وريترو، اللذان يلعبان في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي.

التكريم الجديد كان غريبًا من نوعه، حيث شهد دخول شخص بداخل دمية بحجم كبير تحمل وجه بيليه، لتقوم بركلة البداية للمباراة، بينما اصطف لاعبو الفريقين وطاقم الحكام حول دائرة المنتصف تكريمًا للأسطورة.

وبالتأكيد فإن محاولات تكريم بيليه ستتواصل في كرة القدم البرازيلية والعالمية بشتى الطرق، وذلك بعد اقتراح من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في يناير الماضي أن تقوم كافة الدول أعضاء "فيفا" بتسمية أحد ملاعبها باسم بيليه.

يذكر أن بيليه يعد اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي تمكن من تحقيق لقب كأس العالم في ثلاث مناسبات، وذلك في أعوام 1958 و1962 وأخيرًا في 1970.