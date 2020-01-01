الفيحاء v الشباب

بث مباشر: شاهد مباراة الفيحاء والشباب في الدوري السعودي 2020

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الفيحاء ضد الشباب في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في مدينة الملك سلمان

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الفيحاء × الشباب

تشكيل الشباب:

يبدأ المدرب بيدرو كايشينيا بالتشكيل التالي:

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    التشكيل | 4-3-3

    مروان الحيدري
    عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - عبد لله الزوري - حسن معاذ
    سيبا - عبد الملك الخيبري - كريستيان خوانكا
    عبد الله الحمدان - ماكيتي ديوب - دانيلو أسبريا

    البدلاء: عبد الله العويشر - نواف الدرويش - عبد الملك الشمري - وليد حزام - محمد الخيبري - فارس عويس - محمد عطية - ناصر العمران - فارس الدوسري.

    الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول عن طريق أوسو

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