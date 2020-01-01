الشباب v التعاون

بث مباشر: شاهد مباراة الشباب ضد التعاون في الدوري السعودي 2020

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الشباب
شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الشباب ضد التعاون في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في ملعب نادي الشباب

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الشباب × التعاون

سيدخل الليث الأبيض المباراة وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن سكري القصيم صاحب المركز العاشر بـ32 نقطة.

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    حقق الشباب انتصار قوي في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على الوحدة بثلاثيةٍ نظيفة، أما آخر مباريات التعاون فكانت ضد الفيصلي وخسرها بهدفين لهدف.

    ترتيب هدافي الدوري السعودي

    تشكيل الشباب:

    يبدأ المدرب بيدرو كايشينيا بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-3-3

    فاروق بن مصطفى
    عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - محمد سالم - حسن معاذ
    سيبا - عبد المجيد الصليهم - ناصر العمران
    كريستيان خوانكا - ماكيتي ديوب - دانيلو أسبرييا

    البدلاء: مروان الحيدري - عبد الله الزوري - عبد الملك الشمري - تركي العمار - متعب الحربي - ضيدان المطيري - محمد عطية - وليد حزام - عبد الملك الخيبري.

    تشكيل التعاون:

    يبدأ المدرب فيتور كامبيلوس بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-2-3-1

    كاسيو
    إبراهيم الزبيدي - ريكاردو ماتشادو - أحمد عسيري - ياسين برناوي
    سميحان النابت - ساندرو مانويل
    نيلدو بيترولينا - سيدريك أميسي - سلطان مندش
    ربيع سفياني

    البدلاء: حسين شيعان - فهد الحمد - حسن كادش - ريان الموسى - حمدان الرويلي - فيصل درويش - ناصر الدعجاني - ذعار العتيبي - مالك العبد المنعم. 

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