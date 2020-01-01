بث مباشر: شاهد مباراة الشباب ضد التعاون في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الشباب ضد التعاون في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في ملعب نادي الشباب

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الشباب × التعاون

🔗 — بث مباشر لمباراة #الشباب_التعاون (الجولة الـ24) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/cTUmVcKrui — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 10, 2020

سيدخل الليث الأبيض المباراة وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن سكري القصيم صاحب المركز العاشر بـ32 نقطة.

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حقق الشباب انتصار قوي في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على الوحدة بثلاثيةٍ نظيفة، أما آخر مباريات التعاون فكانت ضد الفيصلي وخسرها بهدفين لهدف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

تشكيل الشباب:

يبدأ المدرب بيدرو كايشينيا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

فاروق بن مصطفى

عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - محمد سالم - حسن معاذ

سيبا - عبد المجيد الصليهم - ناصر العمران

كريستيان خوانكا - ماكيتي ديوب - دانيلو أسبرييا

البدلاء: مروان الحيدري - عبد الله الزوري - عبد الملك الشمري - تركي العمار - متعب الحربي - ضيدان المطيري - محمد عطية - وليد حزام - عبد الملك الخيبري.

تشكيل التعاون:

يبدأ المدرب فيتور كامبيلوس بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

كاسيو

إبراهيم الزبيدي - ريكاردو ماتشادو - أحمد عسيري - ياسين برناوي

سميحان النابت - ساندرو مانويل

نيلدو بيترولينا - سيدريك أميسي - سلطان مندش

ربيع سفياني

📋 تشكيلة #التعاون 🐺 أمام "الشباب" في الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .. #يارب_وفق_تعاونا 💛#احفظ_شعارك pic.twitter.com/J4cac2YaYY — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 10, 2020

البدلاء: حسين شيعان - فهد الحمد - حسن كادش - ريان الموسى - حمدان الرويلي - فيصل درويش - ناصر الدعجاني - ذعار العتيبي - مالك العبد المنعم.