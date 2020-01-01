الشباب v أبها

بث مباشر: شاهد مباراة الشباب ضد أبها في الدوري السعودي 2020

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الشباب - الوحدة
الشباب - الوحدة
شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الشباب ضد أبها في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في ملعب نادي الشباب

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الشباب 0 × 0 أبها

تشكيل الشباب:

يبدأ المدرب بيدرو كايشينيا بالتشكيل التالي:

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    التشكيل | 4-3-3

    مروان الحيدري
    عبد الله الزوري - ألفريد ندياي - محمد سالم - حسن معاذ
    عبد المجيد الصليهم - عبد الملك الخيبري
    عبد الله الحمدان - كريستيان خوانكا - سيبا
    دانيلو أسبريا

    البدلاء: عبد الله العويشر - محمد الخيبري - نواف الدرويش - عبد الملك الشمري - فارس عويس - نواف الشهراني - وليد حزام - مرزوق الدوسري.

    تشكيل أبها:

    يبدأ المدرب عبد الرزاق الشابي بالتشكيل التالي..

    التشكيل | 4-2-3-1

    عبد العالي محمدي
    خالد الخثلان - مهدي تهرات - أمين عطوشي - كرم برناوي
    أحمد النجعي - كريم عواضي
    حسن القيد - سعد بقير - عبد الله القحطاني
    طالح آل عباس

    البدلاء: محمد الحساوي - عبد الله قيسي - عبد العزيز الدوسري - جهاد الزويد - نادر الشراري - أحمد الحبيب - طارق الشهراني - أسامة عاشور - فراس شواط.

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