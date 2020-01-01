بث مباشر: شاهد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال ضد الفتح في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في ملعب جامعة الملك سعود