فيديو - بث مباشر: قطر والإمارات.. لحظة بلحظة

تابع بالفيديو مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة قطر ضد الإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24 والمقامة فعالياتها في قطر

قطر 0 × 0 الإمارات

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / علي صالح / علي خصيف / سالم راشد عبيد / أحمد خليل / حمدان الكمالي / خالد عيسي / أحمد برمان / ماجد سرور / محمد عمر العطاس / جاسم يعقوب

يبدأ المنتخب الإماراتي بقيادة المدرب بيرت فان مارفيك بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من محمد الشامسي / خليفة مبارك / الحسن صالح يوسف جابر / خلفان مبارك / محمد مرزوق / محمد صالح برجش / طارق أحمد / عبدالله رمضان / علي مبخوت / بندر ألأحبابي

البدلاء / فهد يونس / كريم بوضيف / أحمد فتحي منسي / يوسف عبدالرزاق يوسف / فهد علي شنين / بسام الراوي / محمد صلاح النيل / مصعب خضر / محمد مونتاري / محمد البكري / المهدي علي مختار

يبدأ المنتخب القطري بقيادة المدرب فليكس سانشيز بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من سعد عبدالله الشيب / بيدرو ميجيل / عبدالكيم حسن / طارق سلمان / عبدالعزيزحاتم / حسن الهيدوس / أكرم عفيف / سالم الهاجري / بوعلام خوخي / إسماعيل محمد / المعز علي زين العابدين

تشكيل الفريقين:

في المقابل تعرض المنتخب الإماراتي للخسارة أمام أسود الرافدين، ولكنه كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على اليمن بثلاثية نظيفة، لذا ستكون الأفضلية للمنتخب القطري في الجولة الأخيرة في حال انتهاء المباراة بالتعادل، بسبب فارق الأهداف.

نجح العنابي في تحقيق الانتصار الأول له في دور المجموعات بعد التغلب على اليمن في الجولة الثانية بسداسية نظيفة ليحيي أماله في التأهل مجدداً، بعد أن كان قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي بهدفين نظيفين.

يتهيأ ستاد خليفة الدولي الموجود بالعاصمة القطرية الدوحة لاحتضان مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي، عندما يتقابل المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور مع نظيره الإماراتي في مباراة حاسمة من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في البث المباشر لمباراة قطر والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات "خليجي 24"، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./