فيديو: بث مباشر شاهد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي السوبر الإفريقي 2023

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة صن داونز والأهلي المصري في إياب نصف نهائي السوبر الإفريقي 2023 المقامة على ملعب القاهرة الدولي..

يستمر النادي الأهلي المصري في سعيه خلف كل الألقاب الممكنة حين يحل موعد كروي جديد له في المسابقات الإفريقية.

الأهلي أمام اختبار صعب حين يواجه صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي، بعد خسارته ذهابًا بهدف دون رد.

الأهلي تمكن من إقصاء سيمبا التنزاني بصعوبة بالغة من الدور ربع النهائي في بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي لكرة القدم، بعد التعادل بنتيجة 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ولكن قاعدة الهدف خارج الأرض ساعدت النادي القاهري على التأهل.

وحقق صن داونز الفوز على بترو أتلتيكو ليصطدم بالعملاق الأحمر، والفائز من الثنائي سيواجه المنتصر من الترجي والوداد في النهائي الأول للبطولة.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي.

قرر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق

مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات