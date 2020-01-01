فيديو - بث مباشر: ريال مدريد وريال سوسيداد.. لحظة بلحظة

تابع بالفيديو مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في إطار ربع نهائي في كأس ملك إسبانيا 2019-2020

ريال مدريد 0 × 0 ريال سوسيداد

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في المقابل، تأهل ريال سوسيداد إلى ربع النهائي بعد أن نجح في تجاوز عقبة أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعب أنويتا، ويطمح الفريق لاستكمال المغامرة بقيادة الثنائي الموهوب إيزاك وأوديجارد.

صعد المرينجي إلى تلك المرحلة عقب أن تغلب على ريال سرقسطة في ثمن النهائي بنتيجة عريضة برباعية نظيفة وسجل الأهداف كل من فاران، فاسكيز، فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في إطار دور ربع النهائي من البطولة، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./