بث مباشر: شاهدة مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال والحزم في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في جامعة الملك سعود.

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الهلال 1 × 1 الحزم

🔗 — بث مباشر لمباراة #الهلال_الحزم (الجولة الـ28) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/aGmf0Ic1kj — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020

يستضيف نادي الهلال السعودي نادي الحزم على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن فعاليات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي ، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020 الساعة 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المزيد من الفرق

الهلال متصدر جدول المسابقة برصيد 63 نقطة، خاض الفريق 27 مباراة في الدوري حتى الآن، فاز في 19 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مبارتين فقط، ويفصل بينه وبين نادي النصر صاحب المركز الثاني 6 نقاط، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين في آخر لقاءاته في البطولة والتي جمعته مع فريق الفيصلي صاحب المركز الخامس في الترتيب.

أما نادي الحزم فهو في قاع الجدول حيث يحتل المركز الخامس عسر، وهو المركز قبل الأخير، ويمتلك الفريق 27 نقطة من 27 مباراة خاضها في الدوري السعودي حتى الآن تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى هزيمة في 14 مباراة، وقدم الفريق مباراة قوية في آخر مبارياته في المسابقة أمام نادي الفتح صاحب المركز الثاني عشر في الجدول، وانتهت المباراة بفوز الأخير بنتيجة 3-4.

تشكيل الهلال:

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويلار - سلمان الفرج

سالم الدوسري - سيباستيان جوفينكو - أندري كاريلو

بافيتمبي جوميس

تشكيل الحزم:

التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسلة

نايف موسى - عبد الله الشامري - فاجنر إليماو - أحمد الشمراني

أسامة الخلف - عبد العزيز الناشي

لويز مورالها - منصور حمزي - جوناثان كافو

عبد الرحمن اليمامي

📃 | تشكيلة المباراة#الحزم VS #الهلال #الهلال_الحزم



ملعب جامعة الملك سعود - #الرياض



8:40 PM



الجولة ( 28 ) - دوري كأس الأمير

محمد بن سلمان للمحترفين ..

💙💛♥️ pic.twitter.com/ETOiNttJc5 — نـ ا د ي الـ حـ ز م السعودي (@AL7AZEMFC) August 29, 2020

الهدف الأول للحزم: