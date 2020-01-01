فيديو - بث مباشر: النصر والرائد.. لحظة بلحظة

النصر 0 × 0 الرائد

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ويقدم جول بث مباشر بالفيديو لكافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد الرائد

وقد طفت أزمة عبد الرزاق حمدالله على الساحة في الآونة الأخيرة داخل أروقة النصر بعد رفضه الانصياع لقرار الغرامة المالية، ويبقى السؤال هل سيعود أمام الرائد أم يستمر غيابه الذي بدا تأثيره واضحًا أمام الفيصلي.

الضيوف هم أحد المفاجآت السارة في الدوري السعودي هذا الموسم، فالفريق يأتي في المرتبة السادسة برصيد 31 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من المربع الذهبي وبالتبعية فالنصر في انتظار مباراة صعبة للغاية قياسًا بما يقدمه الرائد حتى الآن هذا الموسم.

نتائج العالمي بدأت في التراجع في الفترة الأخيرة بعد التعادل بشق الأنفس مع الأهلي والنتيجة المخيبة للآمال أمام الفيصلي، مما يُزيد الضغوط على كتيبة روي فيتوريا من أجل الانتصار على الرائد رغم الصعوبة المتوقعة للمباراة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر والرائد ضمن مباريات الجولة الـ 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./