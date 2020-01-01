بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في الجوهرة المشعة