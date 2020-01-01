بث مباشر: شاهدة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي 2020
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الأهلي × ضمك
🔗 — بث مباشر لمباراة #ضمك_الاهلي (الجولة الـ27) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/gho6Mi7OoR— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 25, 2020
يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الجولة 27 من الدوري السعودي.
فاز الراقي على الهلال في المباراة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على الهلال بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن الوحدة الرابع و8 نقاط عن النصر.
يصارع ضمك على الهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن الحزم والاتحاد البعيدين عن مراكز الهبوط بنقطتين فقط، وقد تعادل الفريق في آخر مبارياته مع الفيحاء سلبيًا بدون أهداف.
تشكيل الأهلي:
التشكيل | 4-3-3
ياسر الميسليم
عبد الله حسون - محمد خبراني - معتز هوساوي - لوكاس ليما
ساريتش - يوسف الحربي - علي الأسمري
سلمان المؤشر - عمر السومة - عبد الرحمن غريب
تشكيلة الفريق ⚽️💚#الأهلي_ضمك pic.twitter.com/hZSZ4hyVrW— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 25, 2020
تشكيل ضمك:
التشكيل | 4-3-3
مصطفى زغبة
ماجد هزازي - فاروق شافعي - فيتور - حسن رغفاوي
بلال سعداني - مهند النجعي - غازي عيادي
محمد محسن - زيلايا - عبد الله الجوعي
📄 تشكيلة #ضمك الرئيسية في مباراة #ضمك_الاهلي مساء اليوم في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) August 25, 2020
بالتوفيق لـ #فارس_الجنوب❤️ 💛#كلنا_ضمك 🤩 pic.twitter.com/DQVxpq3Ybz