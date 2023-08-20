فيديو | بثنائية متأخرة .. برشلونة يكسر عناد قادش ويحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني

برشلونة حقق فوزًا صعبًا على قادش في الجولة الثانية لمنافسات الدوري الإسباني 2023-2024.

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه قادش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتجويك" ضمن الجولة الثانية من منافسات موسم 2023-2024 لبطولة الدوري الإسباني.

برشلونة كان الطرف الأخطر بطبيعة الحال في المباراة، وإن كان لاعبو قادش أهدروا أكثر من فرصة ثمينة للتقدم على مدار شوطي اللقاء.

هدف المباراة الأول سجله بيدري لاعب وسط برشلونة في الدقيقة 83 من زمن اللقاء بتسديدة رائعة غالطت حارس قادش، فيما أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 مستغلًا تمريرة رائعة من روبرت ليفاندوفسكي.

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وبهذا الفوز ينجح النادي الكتالوني في تخطي خيبة الأمل بالتعادل السلبي أمام خيتافي في الجولة الأولى، وفقدان نقطتين ثمينتين مبكرًا في صراع الصدارة.

الفوز على قادش منح برشلونة الانتصار الأول له في الدوري الإسباني خلال منافسات موسم 2023-2024، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 4 نقاط، ويتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد قادش عند 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز 11 في ترتيب "لا ليجا".