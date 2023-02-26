فيديو | بالرقص وأعلام الأرجنتين والبرازيل .. تين هاج يحتفل بكأس الرابطة!

المدرب الهولندي لم يتمالك نفسه من الفرحة!

ظهر المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق لمانشستر يونايتد وهو يحتفل في لقطة مبهجة لجماهير الشياطين الحمر بعد مباراة نهائي كأس الرابطة ضد نيوكاسل.

جاء هذا بعد أن فاز الفريق على نظيره نيوكاسل بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي وجاءت بلقب غالي للغاية للشياطين الحمر.

اللقب هو الأول لتين هاج في قيادة الفريق، بعد أن قدم مستويات طيبة للغاية خلال الأشهر الماضية رفقة النادي في كافة البطولات.

وظهر تين هاج وهو يرقص مع الثنائي ليساندرو مارتينيز وأنطوني بشكل هيستيري، حيث ارتدى الثنائي علمي الأرجنتين والبرازيل.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، وصعد لتوه للدور التالي في الدوري الأوروبي على حساب برشلونة.