فيديو بالدموع .. باتيستوتا يبكي لفوز الأرجنتين بكأس العالم!

سيناريو جنوني في كأس العالم يقود الأرجنتين للقب ويدفع الأسطورة جابرييل باتيستوتا إلى البكاء على الهواء.

حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز بكأس العالم الثالث في تاريخه على حساب نظيره الفرنسي في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في قطر على مدار الشهر الماضي.

الفوز جاء بسيناريو جنوني بعد أن تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن تتعادل فرنسا في ظرف دقيقتين في النهاية.



ومن جديد تقدمت الأرجنتين عن طريق ميسي قبل أن تتعادل فرنسا بركلة جزاء جديدة عن طريق كيليان مبابي، وتصدى إيميليانو مارتينيز لانفراد في اللحظات الأخيرة ليمنح فريقه الأمل في ركلات الترجيح التي تألق فيها وقادهم للقب.

وفي تحليل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" كان أسطورة المنتخب الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا ضيفًا على القناة الشهيرة ولم يتمالك أعصابه وانخرط في البكاء.

جدير بالذكر أن ذلك اللقب هو الثالث للمنتخب الأرجنتيني في التاريخ والأول منذ عام 1986 الذي حققه مارادونا ورفاقه.