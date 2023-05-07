فيديو | باريس سان جيرمان يطرد مشجعًا لنادي فلسطين، والأخير يرد ببيان ناري!

تصرف غريب من أمن النادي الفرنسي.

طالب نادي بالستينو التشيلي بتفسير من قبل نظيره باريس سان جيرمان بعد طرد أحد مشجعيه من ملعب بارك دي برينس الخاص بالنادي الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما كتب النادي في بيان رسمي أصدره عبر حسابه في موقع "تويتر"، وأكد فيه أنه تأكد من الواقعة بعد التواصل مع المشجع نفسه.

وكتب النادي التشيلي: "لقد تواصلنا مع موسى زين الدين الذي أمتلك القميص الخاص بنا منذ شهر أبريل لكن لسوء الحظ لم يكن هناك أي تفسير لما حدث معه".

وأضاف البيان: "كان هناك الكثير من الجماهير بقمصان فرق أخرى بجانب قميص فريقهم، لكنه كان الوحيد الذي تم طرده، نحن نطالب باريس سان جيرمان بالتفسير".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر تلك المباراة أمام لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.