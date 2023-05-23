فيديو| إيقاف كريستيانو رونالدو؟ .. جمع الزجاجات في ملعب النصر واشتباك بممر غرف الملابس

كريستيانو رونالدو مهدد بعقوبات انضباطية

فاجأ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الشارع الرياضي السعودي، خلال الشوط الأول من مباراة فريقه النصر أمام الشباب.

النصر يستضيف على ملعب "الأول بارك" حاليًا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، اشتعلت اشتباكات بين عدد من لاعبي النصر والشباب، حصل على إثرها خالد الغنيمان، على كارت أحمر مباشر.

ومن ناحيته، ابتعد رونالدو تمامًا عن هذه الاشتباكات؛ حيث لم يتدخل للتهدئة، باعتباره قائد نادي النصر، بل قام بإبعاد زجاجات المياه، والتي قامت الجماهير برميها على أرضية الملعب.

ولكن هذا التماسك من كريستيانو لم يستمر طويلًا؛ حيث اشتبك مع حسين الشيعان، لاعب نادي الشباب، خلال ذهابه إلى غرفة الملابس؛ وسط مخاوف من الجماهير النصراوية، بصدور عقوبة انضباطية ضده، وإيقافه في المباراتين القادمتين.