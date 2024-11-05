أكثر من 200 حالة وفاة في إسبانيا

دخل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، دائرة الخطر، بعدما تعرض منزله للغرق بسبب إعصار "دانا" الذي يضرب إسبانيا منذ أسبوع.

وتعيش إسبانيا كابوسًا، بعد مقتل أكثر من 200 شخص بعد أن دمرت الفيضانات المفاجئة فالنسيا الأسبوع الماضي، بينما تشير التوقعات إلى أن عدد القتلى أعلى بكثير، حيث لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

ونشرت آنا ليفاندوفسكي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بمنصة "إنستجرام"، تعرض خلاله كيف تضرر منزلهما الكائن في حي كاستيلديفيلس من الفضيان، حيث يقيمان على بعد حوالي 15 ميلاً غرب برشلونة على طول الساحل.

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ويستأجر ليفاندوفسكي منزلًا من 3 طوابق بقيمة حوالي 3.3 مليون جنيه إسترليني من مدافع ريال بيتيس مارك بارترا، والذي تضرر كثيرًا من الفضيان حيث ارتفعت مياه الفيضانات حوالي بوصتين في مرآب المنزل.

وفي مقطع آخر نشرته زوجة ليفاندوفسكي، التي لديها 5 ملايين ونصف المليون متابع على حسابها، شوهدت سيارة مهجورة مغمورة بالكامل تقريبًا في الشارع، بينما أظهر مقطع فيديو آخر سيارتين تحاولان القيادة على طول طريق ساحلي على الرغم من أن المياه وصلت تقريبًا إلى أعلى غطاء محرك السيارة.

ويأتي ذلك، بعد 24 ساعة من مشاركة ليفاندوفسكي مع برشلونة في الفوز على إسبانيول بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني، بينما يستعد البلوجرانا لمواجهة النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا