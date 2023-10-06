فيديو | "إصابة دموية" لنجم الأهلي في ديربي الاتحاد .. تضحية غالية

روح وقتالية عالية من نجم الأهلي أمام الاتحاد

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تعرض أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لـ"إصابة دموية" في ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي يحل ضيفًا على الاتحاد، على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.. سقط الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الراقي، داخل منطقة الـ18 الاتحادية، بعد لعبة مشتركة مع المدافع البرازيلي الأصل الإيطالي الجنسية لويز فيليبي.

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وسالت الدماء من رأس كيسييه، بعد هذه اللعبة المشتركة؛ وسط رفض حكم الديربي، احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي؛ حيث أكد على أنها احتكاك طبيعي في كرة القدم.

وبعد استمرار معالجته لمدة 4 دقائق.. عاد النجم الإيفواري، وسقط على أرضية الملعب مجددًا في الدقيقة 19؛ إلا أنه أصر على استكمال الديربي، وعدم الخروج من أرضية الملعب.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتاج تضحية فرانك كيسييه؛ عندما سجل اللاعب بنفسه، الهدف الأول للراقي، في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد الرابع "مؤقتًا".

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