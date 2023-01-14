فيديو | إصابة خطيرة .. أوسبينا يبكي ويتم نقله إلى المستشفى بعد ديربي الرياض

الحارس الكولومبي يتعرض لإصابة قوية جدًا

Shahid

تعرض الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى نادي النصر، لإصابة قوية جدًا في اللحظات الأخيرة من مباراة ديربي الرياض أمام الشباب، استدعت نقله إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف.

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وانتهى ديربي الرياض بين الشباب والنصر بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين مساء اليوم السبت.

ودخل أوسبينا في كرة مشتركة مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب نادي الشباب، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقع على الأرض متأثرًا بالإصابة.

وتم تبديل أوسبينا من جانب المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، والدفع بالحارس أمين بخاري بدلًا منه.

وغادر أوسبينا المباراة، حيث تم نقله إلى سيارة الإسعاف، وسط حذر شديد من جانب من قاموا بنقله، ليدخل الحارس الكولومبي في نوبة بكاء بسبب الإصابة التي تعرض لها.

Shahid