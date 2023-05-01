فيديو | إريك تين هاج يثير الجدل ويرفع رمز الاحتجاج على ملاك مانشستر يونايتد!

جهل بثقافة النادي أم ضد جليزر.. تين هاج يشعل أولد ترافورد

هتف مشجعو مانشستر يونايتد للمدرب إريك تين هاج بينما التقط المدرب الهولندي وشاحًا أخضر وذهبيًا من على الأرض والذي يرمز لحملة "رحيل عائلة جيلزر" ليعيده إلى الجمهور.

جاء ذلك بعد فوز اليونايتد بهدف دون رد على أستون فيلا حيث منح هدف برونو فيرنانديش الشياطين الحمر دفعة كبيرة في بحثهم عن التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على ما يبدو لم يكن تين هاج على دراية بمفهوم الوشاح، فقد حظى بالتهليل من قبل الجماهير بعد أن تم مشاهدته وهو يرمي وشاحًا أخضر وذهبيًا مرة أخرى في منطقة الجمهور في ملعب أولد ترافورد.

كان الهولندي يسير خارج الملعب قبل أن يلاحظ وشاحًا بجانبه فحمله من على الأرض وأعطاه للجمهور أثناء هتافهم فرحًا.

يعد يوم الجمعة المقبل هو الموعد النهائي للأطراف المزايدة المهتمة بشراء يونايتد، حيث يرى جمهور الشياطين الحمر أن أي خطوة من شأنها بقاء عائلة جيلزر ستقابل بلا شك بمزيد من الاحتجاجات من الجماهير الذين قد يعتقدون أن تين هاج إلى جانبهم.

ويتنافس صندوق الاستثمار القطري برئاسة الشيخ جاسم بن حمد مع السير جيم راتكليف على شراء مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن اللونان الأخضر والذهبي هما من ألوان ماضي مانشستر يونايتد ويستخدمان احتجاجًا على جليزر، وتم تبديل ألوان يونايتد باللونين الأحمر والأسود إلى اللونين الأخضر والذهبي كإشارة إلى الأيام التي كان يُعرف فيها النادي باسم نيوتن هيث.