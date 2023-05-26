فيديو| إرلينج هالاند يفضل كريستيانو رونالدو على ليونيل ميسي!

تمامًا كوضوحه في هز شباك الخصوم والتسبب في إزعاج المدافعين، لا يهتم إرلينج هالاند كثيرًا بالمراوغة في إجاباته، وهذا ما أكدته إجابته على سؤال هام للغاية.
فعلى هامش حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2022-2023، سئل هالاند عما إذا كان يرغب في استعارة قدم ليونيل ميسي اليسرى، أو قدم كريستيانو رونالدو اليمنى.
لم يتردد هالاند في الإجابة، التي كانت "قدم كريستيانو رونالدو" اليمنى، والسبب قد يبدو طبيعيًا للوهلة الأولى.
المهاجم النرويجي فسر إجابته بالقول: "لأنني أمتلك قدمًا يسرى جيدة نوعًا ما، سوف أختار قدم رونالدو اليمنى".. بالنظر إلى أن القدم الأساسية له هي القدم اليسرى.
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