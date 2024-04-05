فيديو | رغم إجلاسه على الدكة أمام ضمك .. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار بـ"لقطة خاصة" مع جماهير النصر

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟..

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خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، الأنظار كعادته؛ وذلك على هامش مباراة فريقه أمام ضمك.

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النصر يحل ضيفًا على ضمك - حاليًا -، باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لفيديو نشره الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ظهر رونالدو وهو يتفاعل مع تشجيع الجماهير النصراوية، الحاضرة في مدرجات الملعب.

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تفاعل الأسطورة البرتغالية "الرائع"، مع جماهير نادي النصر؛ جاء خلال عمليات "الإحماء" التي سبقت انطلاق المباراة.

جدير بالذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، قرر إجلاس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، في بداية المباراة أمام ضمك؛ من أجل إراحته قبل مواجهة الهلال المرتقبة، يوم 8 أبريل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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