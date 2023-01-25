فيديو.. إبراهيموفيتش يفتح النار على لاعبي الأرجنتين ويؤكد: "لن يفوزوا بأي شيء"

استثنى ليونيل ميسي من سهامه

تحدث الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن تتويج الأرجنتين بكأس العالم، مفرقًا بين ليونيل ميسي وباقي أفراد الفريق الأرجنتيني، خصوصًا على مستوى أخلاق الاحتفال بالفوز.

وقال إبراهيموفيتش في مقابلة مع "France Inter": "ميسي يعتبر أفضل لاعب في التاريخ، كنت متأكدًا من أنه سيفوز، والأهم أن مبابي سيظل متاحًا دائمًا للفوز بكأس العالم".

وأردف: "لا يعنيني الكثير حول أفضلية ميسي لأنها حقيقة، لكنني أبدي قلقي بشأن بقية لاعبي الأرجنتين لأنهم لن يفوزوا بأي شيء آخر، لقد فاز ميسي بشكل شيء وسيتم تذكر ذلك دائمًا، لكن الباقين خصوصًا من تصرفوا بشكل سيئ، لا يمكن احترام ما فعلوه".

وأضاف: "أؤكد لك من واقع تجربتي كمحترف، أن تلك علامة على أن فوزك سيكون لمرة واحدة، لكنك لن تفعلها مجددًا، هذه أشياء لا تتيح لك الفوز مرة أخرى".

ومن المؤكد أن إبراهيموفيتش يعني حارس المرمى إيميليانو مارتينيز الذي أسرف في إهانة لاعبي فرنسا أثناء الاحتفالات وفي تصريحاته، وحتى داخل الملعب، وبالتحديد ضد كيليان مبابي نجم منتخب الديوك.