فيديو إباحي وسخرية واسعة .. اختراق حساب موسيماني على تويتر!

أحمد رفعت
Pitso Mosimane - ahli saudi 2022-2023Al Ahli Twitter
الأهليالشعلة vs الأهليالشعلةدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديدوري روشن السعودي

موسيماني تعرض لموقف محرج على تويتر

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

تورط الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي في موقف محرج، بسبب اختراق حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

واحتفل موسيماني منذ أيام بقيادته لفريق الأهلي، للصعود والعودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد نتائجه الطيبة في بطولة دوري يلو.

وتداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" قيام موسيماني بالإعجاب بفيديو إباحي من خلال حسابه على الموقع، الأمر الذي تسبب في سخرية واسعة بين الجميع.

ولكن موسيماني أعلن عبر حسابه، عن استعادة السيطرة على حسابه الخاص، بعد أن تعرض للاختراق من جانب مجموعة لم يُعلن عن هويتها.

وعلق رونالدو قائلًا: "تم اختراق حسابي من جانب أشخاص سيئين، وهذه ليست المرة الأولى، وأشكر لمن تمكن من المساعدة واستعادة حسابي الحمد لله".

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

628057 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
628057 الأصوات

اختيارات المحررين