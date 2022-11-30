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فيديو | "أوه يا سعودي" .. جماهير المكسيك تُردد أهازيج السعودية

أحمد رفعت
9:21 م غرينتش+3 30‏/11‏/2022
Mexico fans World Cup Argentina 2022
شاهد كيف قامت جماهير المكسيك بترديد أهزوجة السعودية

أبدت الجماهير المكسيكية إعجابها بالأهازيج السعودية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي ستحسم المتأهل إلى دور الـ16.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم قطر 2022، على استاد لوسيل بحضور أكثر من 80 ألف مشجع.

وتداولت الجماهير السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه جماهير المكسيك وهي تردد أهزوجة جماهير الأخضر في مترو الدوحة، قبل انطلاق المباراة.

وقامت الجماهير المكسيكية بترديد أهزوجة "أوه يا سعودي"، التي دائمًا ما يرددها الجمهور السعودي خلال مباريات الأخضر.

ويريد منتخب السعودية تحقيق الانتصار على نظيره المكسيكي، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم.

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