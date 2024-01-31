فيديو | أونانا الياباني يهدي البحرين أحد أغرب الأهداف في كأس آسيا

أحد أغرب الأهداف في السنوات الأخيرة

Tod

تشهد ملاعب كرة القدم الكثير من الأهداف نتيجة أخطاء حراس المرمى والمدافعين، لكننا شاهدنا اليوم، خلال مباراة اليابان والبحرين، أحد أغرب الأهداف في السنوات الأخيرة.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهدف بدأ من ركلة ركنية لصالح البحرين وقتما كانت النتيجة تُشير لتقدم اليابان بهدفين دون رد، نُفذت بتمريرة عرضية ليُسددها سيد مهدي باقر برأسه تجاه المرمى ويتصدى لها حارس المرمى زيون سوزوكي على مرتين، لكنه في الثانية يُخطئ ويرتطم بزميله أياسي يويدا لتدخل الكرة المرمى في لقطة غريبة عجيبة.

خطأ الحارس الياباني أعاد للأذهان أخطاء أندريه أونانا الساذجة وغريبة مع مانشستر يونايتد، حيث يُعد الكاميروني أحد أكثر حراس المرمى أخطاءً خلال الموسمين الأخيرين في أوروبا.

فرحة البحرينيين بهدف تقليص الفارق لم يستمر طويلًا، إذ أصلح يويدا خطأه وسجل الهدف الثالث لليابان لتمر الدقائق الأخيرة من مباراة دور الـ16 بهدوء وينتهي اللقاء بفوز أحفاد الساموراي 3-1 وتأهلهم لدور الـ8 من كأس آسيا.

مباريات ثمن نهائي كأس آسيا ستختتم بمواجهة إيران وسوريا مساء اليوم، وستنطلق مباريات ربع النهائي يوم الجمعة القادم.

Tod