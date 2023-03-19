فيديو | أولتراس باريس سان جيرمان ينفذ تهديده ويهاجم ليونيل ميسي!

أولتراس باريس سان جيرمان بدأ بالفعل هجومه على ليونيل ميسي..

نفذ أولتراس نادي باريس سان جيرمان تهديده بالهجوم على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق قبل مواجهة رين التي تقام لحساب الجولة 28 من موسم 2022-23 لبطولة الدوري الفرنسي، والتي تقام على ملعب "حديقة الأمراء".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت قبل عدة أيام أن أولتراس باريس سان جيرمان سيطلق صافرات استهجان ضد ميسي، لأن اللاعب يحصل على راتب مرتفع للغاية مقارنة بما يقدمه على أرض الملعب.

ومن جانبها نشر أحد العاملين بصحيفة "as" الإسبانية مقطع فيديو يُظهر الفارق في تفاعل جمهور "حديقة الأمراء" عند الإعلان عن التشكيل الرسمي لمواجهة رين، وعند نطق المذيعة الداخلية لاسم ليونيل ميسي ثم كيليان مبابي.

وكتب الصحفي أندرياس أونروبيا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هكذا استقبل ملعب حديقة الأمراء ليونيل ميسي وكيليان مبابي".

وأضاف: "لقد أطلقوا الصافرات ضد الأرجنتيني على الرغم من أن جزءً من الملعب صفق له، فيما قدموا تصفيقًا حارًا للفرنسي".

ويثير مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أن اللاعب ليس سعيدًا للغاية بالوقت الذي يقضيه في الفريق.