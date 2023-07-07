فيديو | أوساسونا يستعين بفضيحة برشلونة للهجوم على اليويفا!

جمهور أوساسونا يستغل حدث الماراثون للهجوم على اليويفا

ظهر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) كضيف غير متوقع في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، المعروف أيضًا بمهرجان ركض الثيران، حيث شهدت الساحة المركزية مبنى مزينًا بلافتات تنقل رسالة احتجاج جمهور أوساسونا ضد (اليويفا) بعد حظرهم من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا" أطلق جمهور أوساسونا شعار حملتهم ضد حظر (اليويفا) هو "قوي مع الضعفاء، ضعيف مع الأقوياء"، حيث ظهرت هذه اللافتات باللغات الباسكية والإسبانية والإنجليزية، في إشارة إلى عدم حرمان برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالرغم من "قضية نيجريرا" التي تتعلق برشوة نائب لجنة التحكيم الإسباني.

أوساسونا ممنوع من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام بسبب تلاعب في المباريات حدث في عامي 2013 و2014، وتم اعتبار النادي نفسه ضحية للحادث من قبل المحاكم الإسبانية، وتم إدانة أفراد من مجلس الإدارة، ولكن الاتحاد الأوروي قدر الأمر بشكل مختلف.

النادي الباسكي قدم طعن لدى محكمة التحكيم الرياضي، ولكنهم عبّروا عن غضبهم من "اليويفا" بشكل صاخب.

شارك جمهور أوساسونا بقوة في الحدث بأكمله، ورحّب لويس سابالزا رئيس النادي والمدير خاجوبا أراساتي وقادة النادي بما في ذلك ديفيد جارسيا بالحشود من شرفة دار البلدية، وأثار سابالزا هذه الحشود بكلمة قصيرة، حيث قال "لن نستسلم أبدًا، هيا أوساسونا".