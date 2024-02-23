فيديو | "أنقذوني من زوجتي والهلال أصابكم بالهسهس" .. وليد الفراج خارج عن السيطرة

وليد الفراج يثير الجدل..

SHAHID

باعتباره واحدًا من أهم الإعلاميين الرياضيين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، دائمًا ما يلفت وليد الفراج أنظار المتابعين إليه، بتصرفاته وردود أفعاله.

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وفي حلقة 23 فبراير 2024 من برنامجه "أكشن مع وليد"؛ كان الفراج خارج عن السيطرة تمامًا، بمجموعة من التعليقات المثيرة في المجال الرياضي وخارجها.

الفراج بدأ الحلقة بالحديث عن "شال يوم التأسيس" الذي كان يرتديه؛ على الرغم من أن المملكة العربية السعودية احتفلت بهذه الذكرى، يوم الخميس "22 فبراير".

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وقال الإعلامي: "هذا الشال هدية من أم بدر (زوجته).. كان من المفترض أن ارتديه في حلقة الخميس (يوم التأسيس)؛ لكن بسبب الضغط نسيته في البيت، وإذا لم ارتديه الآن، الحكومة - في إشارة إلى زوجته - لن تتركني".

ووسط ضغط من جميع الحاضرين والمتابعين لبرنامجه عليه، طلب وليد الفراج، بعدم تحريض زوجته ضده، وأن ينقذوه من ما يُمكن أن يتعرض له بسببها.

وعلى جانب آخر.. رد الفراج، على الجماهير التي تتعمد السخرية من سالم الدوسري ونجوم نادي الهلال، بنشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي بالعكازات؛ قائلًا: "الهلال أصابكم بالهسهس.. والله لو تقفزون، فإن الفريق الكبير سيظل كبيرًا".

SHAHID