فيديو | على أنغام فريد الأطرش .. رائعة لامين يامال تصيب حفيظ دراجي بـ"الجنون" في قمة إسبانيا وفرنسا

جوهرة إسبانيا وبرشلونة يواصل إبهار العالم..

في الدقيقة 21.. قدّم الجوهرة لامين يامال، جناح العملاق الكاتالوني برشلونة، "لوحة فنية رائعة" في القمة الأوروبية التي جمعت بين منتخب بلاده إسبانيا ونظيره الفرنسي.

إسبانيا تواجه منتخب فرنسا الأول لكرة القدم - حاليًا -، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وعندما كان المنتخب الفرنسي يتقدم بـ"هدف مقابل لا شيء"؛ ظهر يامال بتسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الـ18، سكنت شباك الحارس مايك ماينان، معلنة عن التعادل (1-1).

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هذه اللوحة الفنية الرائعة من جوهرة إسبانيا وبرشلونة؛ أصابت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بـ"الجنون"، خلال تعليقه على القمة الأوروبية على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

دراجي أخذ يردد أغنية "جميل جمال مالوش مثال"، للمطرب السوري الراحل فريد الأطرش، والتي تعود إلى ما قبل 40 سنة من الآن تقريبًا.

وأراد المعلق الرياضي الجزائري بهذه الأغنية؛ أن يصف السحر الكروي الذي يقدمه لامين يامال على أرضية الملعب بصفة عامة، وفي قمة إسبانيا وفرنسا خاصة.

كذلك.. تتناسب كلمات الأغنية مع اسم لامين - صاحب الأصول المغربية -؛ حيث يدعى والده جمال، ولكنهم ينطقونه بـ"يامال" في إسبانيا وأوروبا.

جدير بالذكر أن يامال الذي سيدخل عامه السابع عشر، في 13 يوليو الجاري؛ أصبح بهذا الهدف "أصغر لاعب" يسجل في بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو"، عبر التاريخ.