فيديو| أندري لونين يثير الجدل بشأن مستقبله في ريال مدريد!

الحارس الأوكراني لا يجد وضعيته المفضلة في النادي الملكي

أثار الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد الجدل بشأن بقائه في صفوف النادي الملكي، بكلمات بسيطة دعائية لمقابلة له مع صحيفة "ماركا".

ونشرت الصحيفة مقتطفًا بسيطًا من حوارها مع لونين الذي أعلنت نشره قريبًا يتحدث فيه الحارس عن مستقبله.

وقال لونين في هذا المقتطف: "هل أنا باق في ريال مدريد؟ سوف نرى.. سوف نرى!".. في إشارة إلى عدم اليقين حول مستقبله مع النادي الملكي.

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إلا أن "ماركا" لم تنشر تفاصيل أكثر عن تصريحات لونين، مكتفية بأن الأوكراني "سيتحدث عن مستقبله" فيها، وأن المقابلة ستذاع عبر كل منصات "ماركا".

يذكر أن لونين كان قد تألق مع ريال مدريد الموسم الماضي، لكنه ترك مكانه في نهايته لتيبو كورتوا، ولم يقدم بطولة جيدة مع أوكرانيا في يورو 2024 ما دفع العديد من جماهير ريال مدريد للتساؤل حول مستقبله في قلعة سانتياجو برنابيو.