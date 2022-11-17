فيديو | أندريه كاريلو يُعلن عن عطره الخاص في بيرو

نجم الهلال يقتحم في عالم الأعمال بالعطر الخاص به

أعلن النجم البيروفي أندريه كاريلو؛ نجم نادي الهلال، عن إطلاق عطره الخاص في بلاده، في أول مشاريعه الخاصة خارج إطار كرة القدم، مستغلًا فترة التوقف الحالية.

ويتوقف دوري روشن للمحترفين منذ حوالي شهر، بسبب استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث كان يقيم معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر الحساب الرسمي لمتجر "Ripley" على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، الفيديو الإعلاني الخاص بنجم الهلال الذي أطلق العطر الخاص به عبر المتجر الإلكتروني.

وتم عرض عطر "إندكس أندريه كاريلو" للبيع عبر المتجر الإلكتروني، حيث بلغ سعره 34.90 سول بيروفي، ما يساوي 34.17 ريال سعودي.

ويتواجد كاريلو حاليًا في العاصمة السعودية الرياض رفقة ناديه، بعدما قضى عطلته في تركيا رفقة عائلته.