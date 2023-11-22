فيديو | "أنت جبان" .. نجم ريال مدريد يسب ميسي ورد عنيف من قائد الأرجنتين!

أحداث موسفة على ملعب ماراكانا

حالة من الفوضى شهدتها قمة البرازيل والأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، أسفرت عن مشاجرة بين ليونيل ميسي وأحد نجوم ريال مدريد.

المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد سجله نيكولاس أوتاميندي على ملعب ماراكانا، تم تأجيلها لمدة نصف ساعة بسبب الاشتباكات التي وقعت بين جماهير الفريقين وأدت إلى تدخل الشرطة.

شبكة "TyC Sports" كشفت عن وقوع مشاجرة داخل الملعب بين الجناح البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد مع الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي ورودريجو دي بول.

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وأشارت إلى أن رودريجو وصف ميسي بـ"الجبان" هو وباقي اللاعبين بالأرجنتين، بعد التهديد بالخروج من أرض الملعب وعدم خوض اللقاء بسبب الوحشية المستمرة من الشرطة البرازيلية.

ميسي لم يكن راضيًا عن هجوم رودريجو وقال له:"نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه إلى ما تقوله".

وحرص بعدها قائد منتخب التانجو البالغ من العمر الـ36 سنة على الخروج برسالة عبر حسابه على موقع إنستجرام للتنديد بالطريقة التي تعاملت بها الشرطة البرازيلية مع المشجعين الأرجنتينيين.

وقال ميسي:"هذا الفريق يواصل صناعة التاريخ، فوز عظيم في ماراكانا رغم أنه شهد قمع الأرجنتينيين مرة أخرى في البرازيل، هذا أمر جنوني ولا يجب التسامح معه أبدًا ويجب توقفه تمامًا".

يذكر أن فوز الأرجنتين جعلها تحتفظ بصدارة تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال بفارق 8 نقاط كاملة عن البرازيل التي تأتي بالمركز السادس.