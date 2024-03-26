فيديو | بعد أنباء الرحيل عن الهلال ومزاملة ليونيل ميسي .. نيمار يظهر في ميامي!

ماذا يفعل نيمار جونيور في ميامي الأمريكية؟

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بشكل مفاجئ.. ظهر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في ميامي الأمريكية.

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نيمار الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حاليًا، للشفاء من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"، ارتبط اسمه بقوة في الأيام الماضية، بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال الصيف القادم؛ حيث يتواجد صديقه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وفي ظل هذا الجدل بشأن مستقبله.. يتواجد الساحر البرازيلي حاليًا، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث ظهر في الملعب الرئيسي "هارد روك"، الذي يستضيف بطولة ميامي المفتوحة للتس، إحدى بطولات الماسترز.

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وحرص نيمار جونيور، على حضور مباراة النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز "المصنف الثاني عالميًا" مع الفرنسي جايل مونفيس، في دور الـ32 من بطولة ميامي للماسترز؛ وسط حفاوة جماهيرية هائلة.

وألتقى نيمار بعد نهاية المباراة، مع ألكاراز ونجم كرة السلة الأمريكية جيمي باتلر؛ حيث ظهر وهو يتبادل الابتسامات والضحكات معهم.

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