فيديو | أمير قطر يداعب جمهور السعودية: "مش أول مباراة وخلاص!"

الشيخ تميم بن حمد وقف لالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور السعودي عقب مواجهة الأرجنتين

مازح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجمهور السعودي، الذي التف حوله خارج استاد لوسيل، لالتقاط الصورة التذكارية، عقب الفوز أمام الأرجنتين، مطالبًا إياهم بدعم منتخب بلادهم لمواصلة الانتصارات.

الأخضر السعودي حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشواره في كأس العالم قطر 2022.

وحضر أمير قطر المباراة من المدرجات، ومتشحًا بعلم السعودية، في لقطة نالت إشادة واسعة من الإعلام الأخضر.

وعقب نهاية المباراة، وقف الشيخ تميم لالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور السعودي، ليمازحهم قائلًا: "مش أول مباراة وخلاص، كملوها عاد".

🚨🚨— تميم بن حمد :



مش اول مباراة وخلاص، كملوها عاد🤣❤️ pic.twitter.com/XeIDRkJnis — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 22, 2022

يذكر أن السعودية تتصدر حاليًا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وتحل الأرجنتين في المركز الأخير دون أي نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر في المباراة المقبلة بمنتخب بولندا في 26 من الشهر الجاري.