فيديو | أمام عيون نجم هوليوود .. مشهد "أكشن" في بداية ودية تشيلسي وريكسهام

تشيلسي افتتح سلسلة مبارياته الودية في أمريكا

أنهى تشيلسي أولى مبارياته الودية في جولته بأمريكا بالتعادل مع ريكسهام 2-2، وهو اللقاء الذي شهد مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين في بدايته.

ولم تكد المباراة تصل إلى الدقيقة الثانية إلا وشهد ملعب ليفاي "مشهد أكشن" أمام عيون نجم هوليوود "روب ماكيلهيني" أحد ملاك ريكسهام، كان أبطاله ليفي كولويل، مدافع البلوز، وجايمس ماكلين، لاعب الفريق الويلزي.

القصة بدأت بتدخل عنيف من ماكلين ضد كولويل فجر غضب الأخير وكان بداية شرارة المشادة العنيفة التي تطورت إلى احتكاك بالأيدي لم ينته سوى بتدخل اللاعبين ونزول المدرب فيل باركينسون لأرض الملعب ليُساهم في فض الاشتباك.

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واستؤنف اللقاء بعد انتهاء المشادة دون ظهور أي بطاقات صفراء من الحكم، كون المباراة في الإطار الودي، وقد أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدمًا بهدف كريستوفر نكوكو، وفي الشوط الثاني تعادل لوك بولتون للفريق الويلزي وبعدها تقدم له جاك ماريوت قبل أن ينجح ليزلي أوجوشوكو في إدراك التعادل لتشيلسي.

يُشار إلى أن تشيلسي سيفتتح موسمه في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر سيتي في الـ18 من أغسطس القادم.